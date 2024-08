Zhou Yaqin spiega perché ha imitato le italiane mordendo la medaglia | Chi potrebbe pensare davvero di farlo?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, un episodio piuttosto curioso ha visto come protagonista la giovane ginnasta cinese, che ha conquistato l’argento nella prova della Trave, posizionandosi tra leAlice D’Amato (oro) e Manila Esposito (bronzo). Durante la cerimonia di premiazione,è stata immortalata in un momento che è rapidamente diventato virale: mentre osservava con un misto di stupore e imbarazzo le colleghemordere con decisione le loro medaglie,ha avuto un’espressione che sembrava chiedere “Madevoanch’io?“. Alla fine, forse per non sembrare fuori luogo,ha deciso di unirsi al “rito“, portando il trofeo all’altezza della bocca e posando per la foto che ormai è un must di ogniolimpica che si rispetti.