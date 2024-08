Vittoria Guazzini oro olimpico di ciclismo e semplicità Ora sogno un’auto nuova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Poggio a Caiano (Prato), 13 agosto 2024 -è una ragazza solare, semplice, disponibile, simpatica e di una cosa siamo sicuri: dopo l’esaltante e strepitosaalle Olimpiadi di Parigi nella Madison in coppia con Chiara Consonni non si monterà la testa ma resterà la “Guazza” di sempre. “E’ bello vedere che tanti sacrifici sono stati ripagati. Sono tornata volentieri a Poggio a Caiano, mancavo da settimane, tra allenamenti e ritiri, ma ancora una volta la pista mi ha dato questa gioia immensa”, ha detto durante la piccola festa “ufficiosa” nella sua Poggio a Caiano in attesa di quella più “solenne” che si terrà a ottobre dopo i Mondiali. Tra gli aggettivi che ti attribuiscono c’è quello di testarda.