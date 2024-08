Venditti show alla Fortezza Il cantautore celebra Cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Nelladi Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, giovedì 15 agosto, si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle. Le prime luci del giorno si intrecceranno alle note di Rita Marcotulli, nome eccellente del pianismo internazionale. Il suo “Autoritratto” in musica prende ispirazione dvita di tutti i giorni. L’inizio è alle ore 4.45 e seguirà la colazione all’Osteria della. Al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, una camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo finodi Mont’Alfonso. Il festival continuerà venerdì 16 agosto (ore 21.15) con l’attesissimo concerto di Antonello, che aggiunge un altro tassello allezioni del 40ennale del suo album “”. Si recupera il concerto previsto per lo scorso 3 agosto e posticipato per motivi tecnico-organizzativi.