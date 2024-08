Urlo di dolore per la cantante che però è tornata prontamente sul palco dopo l' intervento dello staff medico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Un’esperienza decisamente inaspettata per Anna Tatangelo, impegnata in concerto nella piazza principale di Giulianova Lido (Teramo). Mentre incantava il pubblico con la sua hit Essere una donna, portata in concorso al Festival di Sanremo nel 2006, laè stata improvvisamente punta da una vespa. Un piccolo incidente che ha creato un momento di tensione, ma che non ha scalfito la sua professionalità e che è stata l’occasione per i suoi fan di confermarle il loro affetto.