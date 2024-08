Un bolide luminoso attraversa il cielo della Val Seriana | il video

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Ore 20.48sera del 10 agosto, la notte di San Lorenzo: unpassa per pochi secondindo ilsopra la media Val. Le immagini sono state riprese da Marco Balestra, sulla Strada provinciale 671 che da Clusone scende in direzione Bergamo, nel comune di Casnigo. A rendere ancora più suggestivo il tutto lo scenario: montagne, alberi e le tinte del tramonto a colorare il. La meteora è stata visibile soltanto per pochi secondi: è particolarmente raro che si vedano per più di 10.