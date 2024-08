Ue | La lettera di Breton a Musk sulla lotta alle fake news? Non concordata con von der Leyen Non vogliamo interferire con le elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ladel commissario Thierryal presidente di X Elon“non voleva in alcun modocon leamericane, così come l’Unione europea non interferisce nelle”. Il giorno dopo l’intervista in diretta streaming su X al candidato Repubblicano Donald Trump, Bruxelles deve correre ai ripari. Il richiamo del commissario Ue al Mercato interno anecessità di contrastare levia social come previsto dal Digital Services Act ha infatti provocato l’alzata di scudi dello stesso imprenditore miliardario, che ha parlato di censura, e del portavoce dell’ex presidente, secondo cui la Ue – definita “organizzazione straniera non democratica” – si è macchiata di ingerenza nelle presidenziali ed è “nemica della libertà di parola“.