Tom Daley si ritira ma resterà sempre una fiaccola olimpica di speranza per la comunità LGBTQ+

(Di martedì 13 agosto 2024) Al termine delle Olimpiadi di Parigi, Tomha annunciato il suo ritiro. Oggi 30enne, il tuffatore britannico è diventato uno dei volti più familiari della squadra GB nelle sue cinque partecipazioni ai Giochi, a partire da quando aveva solo 14 anni a Pechino. Con cinque medaglie olimpiche, tra cui un argento in Francia e un oro a Tokyo tre anni fa, è diventato sinonimo di successo sportivo moderno della Gran Bretagna, come Mo Farah, Kelly Holmes o Andy Murray. Sarà ricordato come uno dei più grandi atleti inglesi, ma questo è il momento più appropriato che mai per riconoscere il suo impatto lontano dalla pedana dei 10 metri: come uno degli sportivi omosessuali dichiarati più importanti del panorama internazionale. Per molti uomini gay che sono diventati maggiorenni all'inizio del 2010 - come me, tra l'altro - il coming out è stato spaventoso.