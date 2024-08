Tamberi amarezza da smaltire | Ora per me conta la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Gianmarcotorna a casa. Con Parigi e con quell’ultima, terribile giornata allo Stade de France ancora nella mente, ancora da digerire. Un’accettazione che gli sarà indispensabile per ripartire. Riposandosi, prima di tutto, e poi riprogrammando il futuro, non soltanto quello sportivo. Perché come ha spiegato Gimbo nelle interviste del giorno dopo, a Casa Italia, ancora a Parigi, ci può essere un futuro che contempliancora nell’atletica, pronto a nuove sfide. Ma senza sacrificare tutto, in primis la, come ha fatto in questi ultimi anni. L’eroe di Parigi ha bisogno di tempo per rimodulare i propri impegni. Difficile, però, immaginarlo lontano dal campo di atletica. "Penso che continuerò a fare salto in alto, nel 2025 – attacca –.