Sta alle atlete per prime chiedere chiarezza su alcuni superpoteri

(Di martedì 13 agosto 2024) Al direttore - Curiosa posizione quella del nostro ministro della Difesa: gli ucraini possono difendersi solo entro i propri confini. Come dire che i sovietici, dopo essere stati invasi dai nazisti nel 1941, il 2 maggio 1945 non avrebbero dovuto issare la bandiera della vittoria sul Reichstag. “History will not be kind to those who have not fought for freedom”, la storia non sarà gentile con coloro che non hanno lottato per la libertà (Winston Churchill).Michele Magno “Siamo convinti che l’Ucraina abbia il diritto, secondo il diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi. E siamo convinti che l’Ucraina possa utilizzare le armi fornite in conformità con i suoi obblighi giuridici internazionali, comprese quelle da noi fornite”. Steffen Hebestreit, portavoce del governo federale tedesco, allo Zeit, 31 maggio 2024: prendere esempio.