Sport in tv oggi martedì 13 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 13 agosto 2024)13, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Tanto tennis quest’, con il torneo di Cincinnati a catalizzare l’attenzione. Il Masters1000 sul cemento dell’Ohio vedrà i tennisti italiani coinvolti. Ci saranno gli esordi di Elisabetta Cocciaretto, Luciano Darderi e soprattutto di Lorenzo Musetti. Quest’ultimo, bronzo nel torneo olimpico di tennis, sarà atteso a una prova di verifica complicata su una superficie che non ha mai amato particolarmente. Fari puntati anche sul ciclismo con il Giro di Polonia e in particolare il Tour de France femminile che proporrà due tappe. Vedremole due frazioni andranno a modificare la classifica generale della celebre corsa a tappe.