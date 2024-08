Settore Giovanile Fabriano Cerreto altri inserimenti di qualità nello staff tecnico

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Federici, Tizzoni, Marinangeli, Ominetti, Zuccaro gli ultimi tesserati a completare una struttura di prim’ordine, 13 agosto 2024 – Ilcopre le caselle mancanti dellodel propriocon alcunidi. MARCO FEDERICI L’approdo di Mister Marco Federici è alla guida tecnica dell’ Under 15. Allenatore abilitato Uefa B, Mister Federici (esperienza tranel Pesarese e prime squadre ) è pronto ad iniziare la sua nuova avventura biancorossonera: “È un piacere poter allenare in una piazza importante come– dice Federici – e poter essere parte attiva della crescita dei ragazzi. Per me è una grande occasione di potenziamento personale. Ci tengo a ringraziare società e responsabileper l’opportunità datami”. RICCARDO TIZZONI Conferma per mister Riccardo Tizzoni.