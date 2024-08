Sergio Ruocco e il padre Mario interrogati per cinque ore | da legami familiari e amicizie le risposte sull’omicidio di Sharon

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Bergamo, 13 agosto 2024 – Il cancello della porta carraia si muove. E’ un indizio. Da li a poco, infatti, sbucherà la Scirocco bianca: alla guida, 37 anni, compagno diVerzeni, a suo fianco il papà,. E’ già sera, mancanominuti alle 21, quandoe figlio lasciano la caserma del comando provinciale dei carabinieri, in via delle Valli. L’auto fugge via veloce, cerca di sottrarsi ai flash dei fotografi e alle telecamere. Erano arrivati nel pomeriggio, dopo le 15, quando il sole era ancora alto e l’afa opprimente. Se ne vanno che è sera, dopo quasi sei ore.si è presentato senza avvocato (al momento non c’è nessun indagato) ma solo come persona informata dei fatti. La presenza del papà perché evidentemente si volevano approfondire aspetti famigliari.