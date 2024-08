Rugby femminile svelato il calendario della Serie A élite 2024-2025 | cambia la formula

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024)ildilarispetto alla scorsa stagione, con un girone unico da 8 squadre con match di andata e ritorno al termine del quale l’ultima classificata verrà retrocessa inA, mentre le prime due avranno accesso alla finale scudetto in campo neutro, prevista per il fine settimana del 10-11 maggio. La stagione regolare inizierà il 27 ottobree terminerà il 6 aprile: debutto interno per l’Arredissima Villorba, campione in carica, che ospiterà il CUS Milano, e per il Valsugana Padova, finalista perdente nel 2023-, che se la vedrà con il CUS Torino. Esordio casalingo anche per la neopromossa Volvera, debuttante assoluta nel massimo campionato, che affronterà l’UnioneCapitolina, infine le Red Panthers del Benettonospiteranno le Furie Rosse delColorno.