Provincia da podio Là dove nascono senza clamore le stelle dei Giochi

(Di martedì 13 agosto 2024) È già tempo di bilanci dopo le ultime Olimpiadi. E guardando i trionfi azzurri in terra francese, al netto di polemiche e di considerazioni sportive, non si può non considerare un dato ed è iI ruolo delle province italiane, che hanno contribuito con forza a portare in alto l’Italia a Parigi 2024. Gli azzurri, in questa edizione, sono riusciti a migliorare il record di Tokyo 2021 nel medagliere olimpico con ben 12 ori (due in più della scorsa edizione), 13 argenti e 15 bronzi per un totale di quaranta medaglie. In particolare però, dalle sole tre città di Jesi, Brescia e Desio sono arrivate ben 7 medaglie. La scherma del fioretto, partita dal PalaSolazzi, la storica struttura a Jesi, Ancona, è riuscita a strappare due medaglie d’argento con Alice Volpi (fioretto a squadre) e Tommaso Marini (fioretto maschile).