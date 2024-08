Morto nel fiume a 29 anni Il racconto del cugino di Hassib | Smettila non farmi paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Lucca, 13 agosto 2024 – “Stai scherzando?, non". Sembrava un gioco, invece poi è andato giù, in silenzio, inghiottito dalche lo ha riportato a galla ormai senza più vita. Doveva essere un fine settimana di gioia quello die Ala, due cugini di origine tunisina che da tempo vivono in Italia. Invece in un attimo quella bella rimpatriata lungo le rive del Serchio si è trasformata in una tragedia, l’ennesimo fatto di cronaca che ha sconvolto una famiglia e l’intera città.Guesmi, 29il prossimo novembre, era arrivato a Lucca sabato sera per rivedere qualche vecchio amico e ilAla, di pochipiù giovane. Di nuovo insieme, dopo tanto tempo, proprio come quando erano bambini.