Morto Angel Salazar l’attore di ‘Scarface’ e ‘Carlito’s Way’ aveva 68 anni

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – Èall’età di 68Ángel, attore noto soprattutto per i ruoli nei due film cult di Brian De Palma. Lo ha confermato un portavoce al sito americano Entertainment Weekly. Le cause della morte non sono state rese note, ma l’artista è stato trovatonel bagno di un amico a Brooklyn. Nato a Cuba il 2 Marzo 1956,emigrò negli Stati Uniti dove riuscì a lavorare come comico e attore. Il ruolo della svolta arrivò nel 1983 quando Brian De Palma lo scelse come spalla di Al Pacino in, remake dell’omonimo film gangster del 1932 diretto da Howard Hanks e ispirato alla vita di Al Capone.interpretava Chi-Chi, uno dei rifugiati cubani che accompagnavano in America il protagonista, Tony Montana, e lo aiutavano a costruire il suo impero criminale, basato sul traffico di cocaina.