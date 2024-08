Montevarchi la rivoluzione Lelli Squadra d’assalto | Livi ci crede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) I tre giorni di riposo concessi da oggi alper Ferragosto consentono di stilare i primi bilanci in casa rossoblù, anche alla luce delle tre amichevoli disputate. Certo, per assimilare al meglio il modo di giocare prediletto dal giovane allenatore Nico, ci vorrà del tempo, visto che l’ex tecnico del Ghiviborgo predica un calcio d’attacco basato su un presupposto imprescindibile, la supremazia territoriale, da ricercare presidiando il più possibile, con il 4-3-2-1 o il 4-3-3, la metà campo altrui, ma le premesse sono incoraggianti. Soprattutto perché il gruppono, messo a disposizione del tecnico dalla dirigenza e dal direttore sportivo Donello Resti, mostra di recepire le sollecitazioni a fare meglio e a crescere come