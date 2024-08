Mega-party con 500 persone agli Scavi di Pompei per il compleanno di Madonna Ma il Parco smentisce | Ma quale festa?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel luglio del 2023vide la morte in faccia dopo un malore, anzi, secondo i medici per alcuni secondi la pop star fu considerata cerebralmente morta. Dopo aver scansato il “fosso” ora la cantante vuole godersi fino in fondo ogni giorno e, in occasione del suo 66esimoche cade il prossimo 16 agosto, ha intenzione di festeggiare in Italia.dididiè già in Italia e attualmente si trova a Portofino, ospite di Dolce&Gabbana. La cantante, che ha origini italiane, ha sempre avuto un legame molto forte col Belpaese e infatti anche due anni fa organizzò unamolto trasgressiva in Sicilia per i suoi 64 anni. Nei prossimi giorni è attesa in Campania e, proprio per questo motivo, si sono diffuse notizie secondo lastarebbe organizzando uncon 500 invitatidi