Lo hanno arrestato Svolta nel caso di Sharon Verzeni chi è l’uomo portato via dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Omicidio, trovato eche dormiva in un garage vicino al luogo del delitto. C’è unanelle indagini suldella barista di 33 anni uccisa a coltellate sulla schiena e sul torace a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Nei giorni scorsi sono stati individuati alcuni testimoni tra cui la donna che per prima avrebbe vistoa terra dopo l’accoltellamento. L’automobilista nella notte dell’omicidio si è spaventata e ha proseguito per poi tornare indietro in un secondo momento: a quel punto sul posto c’era anche un’altra coppia di automobilisti che stava soccorrendo la 33enne. Le indagini deidi Bergamo e del ROS proseguono a tutto campo senza piste decisive, ma intanto è stato trovatoche dormiva saltuariamente in un garage lì vicino e dove è stato ritrovato un coltello. Leggi anche: “Aiuto, miaccoltellata”.