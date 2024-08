La nota più acuta il chitarrista Marco Pasinetti racconta la sua ultima impresa musicale in alta quota

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) “Molla il tuo fardello e mettilo sulle mie spalle” (The Band, 1968).“Paso”è quello che i maestri di scuola di una volta avrebbero definito un animo irrequieto. Sempre in cerca di qualche nuova sfida, sia in campo accademico (tre lauree, mica noccioline), sia in quello della sperimentazione. Quando lo conobbi, una dozzina di anni fa, fu il padre che timidamente mi invitò (via fax, temporibus illis) a un suo concerto. Ci andai, più che altro per cortesia professionale verso un collega con più anni di me. Che non ringrazierò mai abbastanza. Quello a cui assistetti furono novanta minuti di rock-blues infuocato. Non sarei potuto essere meno pronto per una mitragliata del genere.