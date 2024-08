La Grecia continua a bruciare | dalla Lombardia un team di esperti di logistica per l’emergenza roghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano – Un supportoper Atene. A causa dell'emergenza incendi in corso in, alcun comandi provinciali del Vigili del fuoco italiani stanno partecipando all'invio di uomini e attrezzature., in particolare, sono partiti sette uomini dal Comando provinciale di Milano e sette da quello di Bergamo. Si tratterebbe, da quanto si è appreso, di personale esperto ine di 'moduli Aib' contenenti materiali specializzati. La situazione inè particolarmente critica. Secondo quanto riferito il cadavere di una donna è stato trovato in una fabbrica distrutta da uno dei violenti incendi che infuriano da domenica nella periferia nordorientale di Atene.