La dieta di Tamberi e la lite con Bassetti | Dimagrire elimina i calcoli Grande campione ma non faccia il medico

(Di martedì 13 agosto 2024) Lalampo di Marco, colpito da calcolosi renale domenica 4 agosto, per tentare di essere competitivo in extremis a Parigi e difendere l'oro conquistato a Tokio, fa discutere. Si è acceso un dibattito tra ildel salto in alto e alcuni medici sulla qualità dellae sulle cause della calcolosi, con un botta e risposta interessante. La tesi disullaL'ormai exolimpico, stoico nel tentativo di difendere l'oro e costretto ad arrendersi a una misura bassa per le sue condizioni fisiche è stato messo sotto accusa per il dimagrimento che lo ha visto arrivare a Parigi con appena il 3.3% di massa grassa. Una condizione portata all'estremo, e sotto stretto controllo, per ottimizzare le prestazioni in un appuntamento così importante.