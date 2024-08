Ho scelto Firenze per vincere De Gea regala sogni e certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ha promesso che imparerà presto l’italiano, David De Gea. Nel frattempo, però, la priorità del nuovo portiere della Fiorentina è un’altra e il classe ’90, che si è legato al club viola con un anno di contratto con opzione per la stagione successiva, non ha alcun problema nel farla sapere: "Voglio portare qui una mentalità vincente e lasciare un segno in questa società. Spero di fare la storia e di scrivere il mio nome insieme a quelli dei portieri che hanno reso grande". La sensazione è che la pressione, un signore che ha accumulato 545 presenze con il Manchester United e che in carriera ha sollevato dieci trofei, non sappia nemmeno cosa sia. Ed è per questo che, nel giorno in cui ha preso per la prima volta la parola, De Gea hasubito di alzare l’asticella: "Sono qui intanto per portare esperienza.