Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024)live dellatraoggi, martedì 13 agosto Mentre sarebbe imminente l’attacco dell’Iran acome rappresaglia per l’uccisione del leader diIsmail Haniyeh, sono fissato per il 15 agosto i negoziati per tentare di arrivare a un cessate il fuoco mediati da Stati Uniti, Egitto e Qatar., tuttavia, ha già fatto sapere che non parteciperà ai negoziati pur ribadendo di essere pronta a ripartire dal piano di pace presentato il 31 maggio scorso dal presidente Usa Biden. Di seguito ledi oggi, martedì 13 agosto 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)