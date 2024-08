Gli Eef alla conquista di Sanremo Finalissima rock al teatro Ariston

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Hannoto il diritto a salire sul palco delper ladi ‘’, facendosi strada fra oltre 20mila band. Eccellente risultato per la giovane formazione musicale Eef (foto), composta per tre quinti da ragazzi cesanensi: Mattia Leoni di San Costanzo, batterista; Giovanni Golaschi di Marotta, bassista; ed Edoardo Gili di Mondolfo, cantante. Accanto a questo terzetto di 32enni ci sono il chitarrista Umberto Ferretti di Senigallia (30 anni) e il saxofonista Leonardo Rosselli di Ancona (29). ‘’, giunto37esima edizione, è un importante concorso per band emergenti che conta ogni anno più di 20mila iscritti.