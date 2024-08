Gli arbitri della prima giornata di Serie A 2024-2025 | scelte le 10 designazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Ci siamo! Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione di Serie A. Il massimo campionato italiano prenderà il via da sabato 17 agosto con 4 match. Selezionati gli arbitri di Serie A: l'Inter esordisce con Feliciani, Maresca per il Milan, Marcenaro arbitrerà la Juventus. Di seguito le 10 partite.

Gli arbitri di Serie A

Genoa-Inter (17/08, ore 18.30): Feliciani
Parma-Fiorentina (17/08, ore 18.30): Ayroldi
Empoli-Monza (17/08, ore 20.45): Fabbri
Milan-Torino (17/08, ore 20.45): Maresca
Bologna-Udinese (ore 18.30): Ferrieri Caputi
Verona-Napoli (ore 18.30): Marchetti
Cagliari-Roma (ore 20.45): La Penna
Lazio-Venezia (ore 20.45): Tremolada
Lecce-Atalanta (19/08, ore 18.30): Dionisi
Juventus-Como (19/08, ore 20.45): Marcenaro