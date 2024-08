Fabriano a suon di minacce e coltello in pugno pretende la ' sua' musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)(Ancona), 13 agosto 2024 - I poliziotti denunciano un fabrianese per minaccia aggravata e porto abusivo die violazione del dispositivo daspo urbano. Tutto è iniziato un pomeriggio dello scorso fine mese quando alcuni fabrianesi si sono rivolti al commissariato cittadino denunciando che, poco prima, mentre si trovavano all’esterno della auto di uno di loro, con gli sportelli aperti ed intenti ad ascoltare laproveniente dall’impianto montato, sono stati avvicinati da un loro coetaneo, conosciuto solo per soprannome. E’ avvenuto in un bar cittadino che si trova in una piazza del centro storico. Con modi e toni riconducibili ad un probabile stato di abuso alcolico, l’uomo prima è entrato nell’abitacolo dell’auto anche se non autorizzato dal proprietario presente: poiva di cambiare ladiffusa perché questa non era di suo gradimento.