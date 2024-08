Ex Carducci ’spezzatino’ fino al 2026 Ma intanto è polemica per gli alberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) di Anna Marchetti La nuova scuola in costruzione al Campus sarà pronta per l’anno scolastico-2027: i lavori sono già partiti e l’exè stato demolito, mentre l’edificio del Nolfi continuerà ad essere utilizzatoalla fine dell’anno. E’ invece già, da parte de La Lupus in Fabula, "sull’abbattimento di 40 piante". Ma andiamo con ordine. Per una migliore organizzazione, la dirigenza scolastica dell’istituto Nolfi ha deciso che 10 classi si trasferiranno già dall’inizio dell’anno scolastico all’ ex seminario regionale. Le altre 12 rimarranno al Nolfial Natale e da gennaio 2025 riprenderanno l’attività didattica nei moduli prefabbricati da installare nel giardino del liceo Apolloni, a San Lazzaro. Dalla Provincia hanno cercato di rassicurare, dirigenza scolastica e famiglie, sull’elevato standard dei prefabbricati, tutti antisismici.