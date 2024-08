Ergastolo Giuseppe Spagnulo a casa | Ha problemi di salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Ascoli, 13 agosto 2024 – Condannato all’per un omicidio, ma sta a. Parliamo diche, insieme alla moglie Francesca Angiulli, deve scontare l’per l’omicidio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. Da qualche giornoè tornato nella sua abitazione a Spinetoli. La decisione di concedergli questo beneficio è stata presa dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ed è basata su motivi di. L’uomo condannato per aver materialmente ucciso Cianfrone sparandogli con una pistola, evidentemente non sta bene e dunque il carcere è stato ritenuto non compatibile con il suo stato, per cui è stato trasferito ai domiciliari asua, a Spinetoli. Una decisione sulla quale si pronuncerà nei prossimi giorni il tribunale di Bologna.