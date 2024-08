È Tebogo-mania in Botswana | l’imperiale accoglienza per l’atleta vincitore della prima medaglia d’oro nella storia del Paese – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Oltre 30.000 persone per dare il benvenuto e accogliere Letsile, il nuovo eroe del. Sul gradino più alto del podio nei 200m maschile (in 19”46) e argento staffetta 4x400m maschile, è stato il primo atletadela vincere unaalle Olimpiadi. Una celebrazione unica e mai vista: dalle parti di Gaborone (la capitale), la popolazione ha ottenuto il secondo giorno festivo in una settimana. Effetto. Over 30,000 people out in’s ???????? biggest stadium to welcome Letsile!???? This is what the country’s first Olympic GOLD means to them. They got a second public holiday in a week as well for this.pic.twitter.