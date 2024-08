Deadpool & Wolverine supera il miliardo e rimane al primo post del box office

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024)ilaldel boxhato quota 1di dollari al botteghino mondiale, ma in Nord America c’è stata una battaglia tra Ryan Reynolds e sua moglie (che ha anche doppiato Lady) Blake Lively. Il nuovo film di quest’ultima, It Ends With Us, hato di gran lunga le aspettative e ha incassato 50 milioni di dollari nel weekend. Inizialmente, sembrava che potesse bastare a spodestare il film dei Marvel Studios, che però è rimasto alo per il terzo weekend consecutivo con 54 milioni di dollari, secondo Fandango. Tuttavia,non rimarrà in cima al botteghino questo weekend perché Alien: Romulus dovrebbe spodestarlo e andare direttamente alo in classifica.