Coni Malagò | Vorrei dare seguito al lavoro di questi anni e arrivare alle Olimpiadi del 2026

(Di martedì 13 agosto 2024) “aldi, si chiama spirito di servizio, il desiderio personale è quello di completare il percorso arrivando fino a Taranto e, eventi per i quali mi sono esposto come non mai, cosa che mi viene internazionalmente riconosciuta”. Lo ha dichiarato il presidente del, Giov, in un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha ricordato anche che “dal 90% degli organismi sportivi, atleti inclusi, ho ricevuto segnali molto positivi, affettuosi e chiari. Inoltre, non si può trascurare il consenso del 67% dell’elettorato qualificato”. Precisazioni che arrivano dopo le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che pochi giorni fa ha parlato di “fine percorso”.