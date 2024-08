Bianchin Scampoli-Schneider Kozuch oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il girone B deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Margheritae Claudiavanno a caccia di una bella prestazione per iniziare con il piede giusto l’avventura continentale e provare subito ad avvicinarsi al passaggio del turno. La coppia azzurra, numero 18 del seeding, deve vedersela con la coppia tedesca composta da Sarahe Margareta, testa di serie numero 15. Si preannuncia dunque grande battaglia in un match sulla carta molto equilibrato: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 13 agosto sulla sabbia del Marktplein di Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.