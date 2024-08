Bellezza e benessere con l’agopuntura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Rimini, 13 agosto 2024 – Da Rimini a Milano passando da New York. Quella di Agnese Cecconi, medico viserbese specializzata in radioterapia oncologica, è una carriera dedicata alla salute delle persone e al loro. Dopo la laurea in medicina a Bologna, nel 2004, Agnese ha intrapreso un percorso di perfezionamento impegnativo: la radioterapia in campo oncologico. Specializzatasi in tale disciplina nel 2008, ha iniziato a lavorare a Milano all'Istituto Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi. Nel frattempo, un dottorato di ricerca in oncologia sperimentale, la specializzazione in agopuntura, della durata di tre anni, e due anni di attività negli Stati Uniti, presso l'ospedale oncologico Memorial Sloan Kettering di New York, a occuparsi di radioterapia e agopuntura.