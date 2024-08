Attenzione Napoli | Antionio Conte ha già il mal di pancia cosa può accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) L'indole di Antonioè emersa in purezza, finoranuta dal desiderio di farsi percepire diverso rispetto al passato. Perché quell'irruenza gli era costata la diffidenza di molti club, terrorizzati dall'idea di ingaggiarlo per poi doversene in qualche modo pentire. Ma ogni sforzo si inginocchia di fronte all'insorgere della vera essenza e alla finesi è arreso alla sua solita debolezza. Non è esploso, anzi, chi lo conosce sa quanto in realtà si sia anche trattenuto nel tentativo di essere almeno misurato in quella molesta richiesta di rinforzi. Ma erano tutti li ad attenderlo e quando ha alzato la voce,ha trovato migliaia di orecchie tese all'ascolto: «Stasera è stato un bel bagno di realtà per tutti. Dobbiamo lavorare ancora tanto, sia io sul campo, sia il club. Ci sono delle cose oggettive e non si può far finta di niente.