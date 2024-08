Ascolti tv i dati di lunedì 12 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Nella serata di ieri,12, su Rai1 Nero a Metà 3 in replica conquista 1.531.000 spettatori pari al 12.6% di share (primo episodio: 1.584.000 – 12%, secondo: 1.477.000 – 13.4%). Su Canale5, la replica di Zelig porta a casa1.740.000 spettatori con uno share del 15.5% (By Night: 1.111.000 – 18.6%). Su Rai2 il primo appuntamento con la terza stagione di CSI: Vegas intrattiene 481.000 spettatori pari al 3.8% (nel dettaglio primo episodio: 570.000 – 4.1%; secondo: 499.000 – 3.8%, terzo: 391.000 – 3.5%). Su Italia1 l'incontro di Coppa Italia Cagliari-Carrarese ottiene 731.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 687.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 – dalle 22:07 alle 0.30 – Ufficiale e Gentiluomo totalizza un a.m. di 491.000 spettatori (5.4%)