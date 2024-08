Annunciato Band of Crusaders un nuovo RPG strategico

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 13 agosto 2024) Virtual Alchemy, uno studio indipendente di recente creazione con sede a Varsavia, ha appena rivelato il suo titolo di debutto:of, un RPGdi stampo witcheriano con combattimenti in tempo reale ambientato in una versione corrotta dell’Europa medievale. Il continente è caduto! Impersonate il Gran Maestro di un ordine cavalleresco: reclutate i vostri crociati, sviluppate il vostro accampamento, ingaggiate battaglie brutali e gestite i bisogni mentali e materiali delle vostre unità mentre viaggiano per le campagne per respingere le forze del pandemonio.ofoffre un profondo combattimento tattico tra il vostro gruppo di guerrieri medievali e i demoni tratti direttamente dalle mitologie infernali.