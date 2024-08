Agricoltura si impenna la richiesta di acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Arezzo, 13 agosto 2024 – Un milione di metricubi digià distribuiti in una campagna irrigua dal sapore del tutto inedito. La curiosità sta nel fatto che quasi 900.000 mc di risorsa sono stati consegnati in trenta giorni, per fare fronte a un mese rovente, caratterizzato da temperature minime e massime fuori dall’ordinario, che si sono improvvisamente e a lungote sopra le medie stagionali. Così a luglio le richieste si sono moltiplicate in modo esponenziale, andando a toccare valori mai raggiunti negli anni precedenti. Dopo un inizio in punta di piedi, a causa di un giugno incerto e piovoso, la hit dei consumi ha mostrato una repentina quanto drastica salita.