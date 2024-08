Addio all’imprenditore Grazioli ex capo-officina di Nuova Era

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Il comprensorio ceramico piange la scomparsa di Celso, 75 anni, uno dei soci contitolari diEra. Un’azienda nata a Scandiano nel segno del ‘ piccolo è bello‘ nella zona artigianale Contarella, che si specializza nella costruzione di attrezzature meccaniche per ceramiche. In seguito, l’azienda si sposta nella sede più ampia di Casalgrande, entrando a far parte di un gruppo leader nella tecnologia ceramica. Persona gentile, seria e laboriosa,all’interno diEra rivestiva la carica di. Lascia la moglie Denis Nasi, i figli Alberto ed Elena, la nuora Daniela, il genero Gabriele, i nipoti Giulia, Asia, Aurora ed Emanuele. I funerali oggi alle 9.30 partendo dall’ospedale di Scandiano per la chiesa dei Padri Cappuccini di Scandiano. Si proseguirà in auto per il cimitero.