West Nile in Emilia Romagna | circolazione del virus elevata aumenta la disinfestazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bologna, 12 agosto 2024 – Sono 13 i nuovi casi diconfermati dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità, indall’inizio di maggio ad oggi: la nostra regione, assieme al Veneto, è considerata ‘zona rossa’. Ci sono anche otto casi asintomatici identificati in donatori di sangue in provincia di Modena (fatto che dimostra ladel). Dei tre casi letali diavvenuti in Italia, uno in Veneto, uno in Friuli-Venezia Giulia e uno nella nostra regione: pochi giorni fa è morto un uomo di 89 anni a Carpi, in provincia di Modena, affetto già da altre patologie. Alla luce di questi dati, la Regione ha decisore l’allerta e attivare misure più stringenti sul fronte della prevenzione. Il provvedimento è stato varato proprio oggi, quando è scattato il protocollo per un nuovo caso sospetto di Dengue a Bologna.