Ultime Notizie Roma del 12-08-2024 ore 12 | 10

(Di lunedì 12 agosto 2024)dailynews radiogiornale Matera ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia la più grande d’Europa e Fornisce energia a un quinto della popolazione Ucraina già nel 2016 l’impianto Era stato messo in discussione per sicurezza tecnica e capacità di contenimento del nucleo centrale ora un incendio ha riacceso la paura di un disastro danneggiata la torre di raffreddamento Kiev sposta la guerra in Russia soldati ucraini penetrano per 30 km colonne di Brindisi della regione di tu mi vesto Kurt e rimaniamo a parlare di cronaca una domenica infernale aa cerchiata tutto il giorno ieri da incendi e la stazione più grande quello che ha interessato la zona della Pisana Magliana Aurelia nella periferia sud ovest della capitale Un maxi incendio che impegnato Vigili del Fuoco e protezione civile fin dalle prime ore del pomeriggio ...