Twirling Lg2 Vallesina Sofia Caprini e Lucrezia Fioretti seste al Mondiale 2024 in Svezia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) La 16enne e la 18enne migliorano di una posizione il piazzamento della semifinale: nessuna società marchigiana ha mai fatto tanto nella disciplina. La soddisfazione del tecnico Ceccacci: “sono una squadra” MOIE di MAIOLATI SPONTINI, 12 agostoportano la Lg2in sesta posizione al Campionato del Mondo, massima espressione di questa disciplina sportiva non olimpica. Il duo senior di Moie, infatti, ha ottenuto posto assoluto nella finale di ieri, domenica 11 agosto, a Helsingborg, in, nell’anno del debutto nella categoria. Dopo il 4° posto di Fiorentini-Menghi come duo youth nel 2022, si tratta di un risultato storico per la società moiarola: mai nessun duo marchigiano era arrivato tanto in alto. Il risultato, 16 anni, e, 18, si erano qualificate per la finale al settimo posto (leggi qui).