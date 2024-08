Tutti i record del mondo fatti durante le Olimpiadi di Parigi | spicca Duplantis ci sono anche due azzurri!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ledi2024terminate ieri sera con la cerimonia di chiusura allo Stade de France: una rassegna a cinque cerchi piena di emozioni e piena di grandi protagonisti. Un’Olimpiade che ha visto tante grandi prestazioni da parte di atleti che hanno sfruttato l’appuntamento principe del quadriennio per mettersi in luce con idelben 22 idelsegnare in questi Giochi Olimpici: suprobabilmentequello più atteso, ossia quello di Armand. Lo svedese aveva il colpo in canna da tempo nel salto con l’asta ed è salito fino a 6.25, battendo per la nona volta in carriera ildel