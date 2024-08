Tanti | 2024 2027 verso liste di attesa zero nei nidi e al via il format GenitoriProtagonisti - Arezzo 0 6 un canale diretto per proposte e suggerimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto– “Partiamo dalla novità: entro l'anno prenderà avvio "0/6" unlibero che permetterà ad ogni genitore di colloquiare con l'amministrazione per proporre, esporre criticità, suggerire cambiamenti o innovazioni. Sarà una evoluzione del MensaDay - già fissato ogni ultimo venerdì del mese - e sarà un progetto di partecipazione municipale collaborativa e aperta a tutti sui servizi 0/6. I dati raggiunti in questi anni dimostrano che, per risposta e qualità educativa sta, insieme a Bologna, Ravenna, Piacenza, nella parte alta della classifica nazionale. Gli anni della Giunta Ghinelli hanno visto il settore scolastico fare la parte del leone.