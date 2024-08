Restate a Napoli concerto di Roy Paci in apertura il cantante Niko Albano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il programma di domani 13 agosto della quarta edizione di “”, la rassegna estiva che trasforma Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, con spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza; prevede ildel trombettista siciliano Roycon una formazione “in jazz”. La formazione è immaginata, dal maestro, per una performance unica che spazierà dai successi iconici del repertorio dell’artista a standard jazz riarrangiati, fino ad improvvisazioni e un’incredibile interazione tra i musicisti, tutti di grande valore. Nel corso della sua carriera, Royha portato avanti una filosofia musicale basata sulla contaminazione e sulla libertà. La scaletta delspazierà da un genere all’altro, per un apporto musicale trasversale ed un’ esperienza di scambio tra gli artisti sul palco e il pubblico.