Qui Cagliari | Il tecnico è emozionato per il suo debutto Nicola non si fida | C’è da lottare La squadra apuana ha un’identità

(Di lunedì 12 agosto 2024) Per Davidestasera sarà ilsulla panchina del. In conferenza stampa ilpiemontese, che la scorsa stagione ha fatto un altro mezzo miracolo salvando l’Empoli in A, ha parlato della sua emozione ma anche di come non si fidi della Carrarese: "Io vivo di emozioni, è la parte più bella che ci permette di assaporare il nostro lavoro – ha detto –. Tutto questo lo si fa per aumentare la convinzione in noi stessi e per poter piacere alla gente che ci guarda. In questo momento l’emozione che definisce meglio il mio stato d’animo è la curiosità. Non vedo l’ora di vedere questo stadio pieno e come rimbomba con il tifo. Immaginarlo pieno è assolutamente motivante. Mi aspetto una gara super combattuta, in questo momento vale per tutte le squadre.