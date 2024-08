Puigdemont a Barcellona è andata in scena una farsa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unaè stata rappresentata nel centro di. Carlesha giocato le sue carte (le ultime?) per provare a frapporre un ostacolo all’accordo tra i socialisti e gli indipendentisti di Esquerra che ha portato il socialista Salvador Illa alla presidenza della Generalitat. Un fatto di non poco conto, dopo 13 anni la Catalogna avrà un President che non propugna la separazione da Madrid.ne è consapevole, è per questo che nelle ultime ore ha messo in campo ogni possibile iniziativa per impedire un’intesa politica che rompa il fronte indipendentista, finora granitico, e consegni alla storia la lunga contesa, avviata con il referendum del 1 ottobre 2017, volta alla soluzione unilaterale della questione catalana.