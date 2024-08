Pubblica sui social il video hot di un prete | indagato per diffamazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si ribalta la vicenda giudiziaria tra l’ex parroco delle parrocchie di Solto Collina, Esmate, Fonteno, Riva di Solto e Zorzino, don Lorenzo Micheli, e un imprenditore cremonese di 46 anni, accusato ora dinei confronti del. L’episodio era balzato agli onori della cronaca locale dopo che il sacerdote era stato denunciato dall’uomo per via di messaggi molto spinti, culminati in unachiamata dove don Lorenzo si era sollevato la maglietta. La vicenda iniziò quando il parroco chiese l’amicizia su Facebook al 46enne, che pensava lo volesse contattare per organizzare, tramite l’agenzia che gestisce, un viaggio in direzione Vaticano o per informazioni relative all’allestimento di eventi in oratorio.