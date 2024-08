Prima campagna di monitoraggio delle aquile di mare in tutta Italia Per scoprire cosa mangiano e dove si riproducono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alle Isole Egadi centinaia didinuotano indisturbate. Gli scienziati del progetto Life Elife – da circa tre anni – le stanno studiando a trecentosessanta gradi. Ad esempio, ne studiano la dieta, la genetica, la riproduzione, il comportamento e quanto l’inquinamento dia loro fastidio. Life Elife è un progetto internazionale, cofinanziato dalla Commissione Europea. È cominciato nel 2019 e ha lo scopo di proteggere gli elasmobranchi (squali e razze) che vivono in Mediterraneo, attraverso la ricerca e collaborando con i pescatori perché mettano in atto pratiche sostenibili. Tra i partner figura anche l’Acquario di Genova. “Questo arcipelago è un chiaro luogo di aggregazione – dice Massimiliano Bottaro, coordinatore del progetto Life Elife e ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn -. Ma le ragioni per cui ci sono così tantenon sono altrettanto chiare.