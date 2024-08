Post indegno del servizio pubblico Pure l’Usigrai contro Vespa per il commento su Egonu e Sylla

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non si placano le polemiche su Bruno. Il conduttore di Porta a Porta, è finito nel mirino deldopo ilversosui social network a proposito delle pallavoliste azzurre. L’occasione, che avrebbe dovuto essere di pura celebrazione per la vittoria della nazionale femminile di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è trasformata in un caso di studio su come non congratularsi con degli atleti nel XXI secolo.ha scritto sul suo profilo X: “Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu (sic) e Myriam: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”. Un tweet apparentemente innocuo che ha scatenato una tempesta di critiche. Comprese quelle del, il sindacato dei giornalisti Rai.